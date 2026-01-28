Размер шрифта
Власти Венесуэлы дали обещание США насчет Кубы

Рубио заявил, что Венесуэла пообещала прекратить поставки нефти Кубе
Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил американским сенаторам, что уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес пообещала полностью прекратить поставки нефти Кубе. Его слова приводит РИА Новости.

«Она пообещала положить конец поставкам нефти Венесуэлы для кубинского режима», — сказал он.

26 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о возможной блокаде Кубы со стороны США вызывают тревогу в Москве.

23 января газета Politico сообщила, что Белый дом обсуждает возможность морской блокады Кубы для прекращения поставок нефти с целью смены власти в стране. По словам собеседников издания, глава госдепа Марко Рубио поддерживает идею, но окончательное решение по данному вопросу пока не принято.

По информации The Wall Street Journal, администрация США ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца 2026 года.

Ранее политолог заявил о рисках повторения венесуэльской операции США на Кубе.
 
