Совфед принял закон, регулирующий размещение ларьков на частной территории

Совет Федерации одобрил закон, направленный на регулирование размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на частных земельных участках. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Документ вносит изменения в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Закон вводит новый термин «мобильный торговый объект» — это НТО, представляющий собой транспортное средство, например автолавка, автомагазин, прицеп или цистерна. Для них предусмотрена возможность размещения в нескольких местах, с необходимым указанием периодов нахождения на данных локациях.

Кроме того НТО нужно будет официально регистрировать в муниципальном образовании. Местные власти получат возможность дополнительно регулировать размещение ларьков.

Недавно Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга внедрила систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) для автоматического поиска незаконных торговых объектов, ларьков. Новый механизм работает с помощью восьми мобильных комплексов, установленных в автомобилях, которые курсируют по 186 городским маршрутам.

