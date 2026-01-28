Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Общество

Совфед принял закон, регулирующий размещение ларьков на частной территории

Совфед одобрил закон о регулировании нестационарной торговли на частных землях
Таисия Воронцова/РИА «Новости»

Совет Федерации одобрил закон, направленный на регулирование размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на частных земельных участках. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Документ вносит изменения в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

Закон вводит новый термин «мобильный торговый объект» — это НТО, представляющий собой транспортное средство, например автолавка, автомагазин, прицеп или цистерна. Для них предусмотрена возможность размещения в нескольких местах, с необходимым указанием периодов нахождения на данных локациях.

Кроме того НТО нужно будет официально регистрировать в муниципальном образовании. Местные власти получат возможность дополнительно регулировать размещение ларьков.

Недавно Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга внедрила систему на основе искусственного интеллекта (ИИ) для автоматического поиска незаконных торговых объектов, ларьков. Новый механизм работает с помощью восьми мобильных комплексов, установленных в автомобилях, которые курсируют по 186 городским маршрутам.

Ранее в Красноярске павильон «повис» на краю склона после обрушения грунта.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!