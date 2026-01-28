Размер шрифта
В России рассказали, как Зеленский будет «выкручиваться» после приглашения в Москву

Политолог Блохин: Зеленский после приглашения в Москву найдет причину отказать
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский после заявления о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным и после приглашения в Москву вряд ли посетит столицу для переговоров по решению конфликта. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Константин Блохин. Он уточнил, что в случае искренних намерений украинской стороны такой визит ожидать все же стоит.

«Если он искренне хочет решить украинский конфликт, тогда он приедет. Если он попытается саботировать эти переговоры, тогда, следовательно, он будет искать отговорки самые различные <…> Будет, скорее всего, пытаться из этого выкрутиться и будет заявлять о необходимости [встречи] в другой стране», — подчеркнул он.

По словам Блохина, есть «большие сомнения» в том, что Зеленский действительно приедет в Москву на переговоры с Путиным.

Аналитик подчеркнул, что по обстрелам российских регионов со стороны Украины пока не видно, чтобы Киев стремился к заключению мира.

28 января представитель Кремля Юрий Ушаков сообщил, что Зеленский приглашен в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ушаков подчеркнул, что если Зеленский согласится на эту встречу, то Россия готова гарантировать ему безопасность.

В конце прошлого года Зеленский заявлял, что готов к встрече с Путиным в любом формате. При этом он отмечал, что готов на подобные контакты при условии, если они приведут к прекращению огня и окончанию конфликта.

Ранее в Госдуме оценили вероятность встречи Путина и Зеленского.
 
