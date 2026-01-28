Размер шрифта
«Помним не за выдающееся катание»: Тарасова раскритиковала Трусову

Тренер Тарасова: Трусову помнят за прыжки, а не за катание и драматургию
Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова по ходу съемок шоу «Ледниковый период» осталась недовольна номером фигуристки Александры Трусовой, которая на проекте выступает с актером Иваном Жвакиным. Ее слова приводит РИА Новости.

«Саша — прыгунья, это известно, за это мы ее помним. Не за то, что она брала зал своим выдающимся катанием или драматургией, она прыгала так, что не касалась льда. Мне непонятно, что это был за номер. Спасибо, ищите дальше», — заявила Тарасова.

В январе спортсменка объявила о возобновлении карьеры под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка заявлена на чемпионат России по прыжкам, который состоится 31 января и 1 февраля.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Ранее Трусова назвала голову главным врагом при восстановлении прыжков.
 
