Рубио заявил, что США не оккупируют Венесуэлу

Рубио: США не воюют с Венесуэлой и не оккупируют страну

Соединенные Штаты Америки не оккупируют Венесуэлу. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в показаниях, подготовленных для слушаний в сенате по теме операции в республике, передает РИА Новости.

«Против Венесуэлы не ведется война, и мы не оккупировали страну. На территории страны нет войск США», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

3 января 2026 года силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли в Америку президента Николаса Мадуро. 5 января 2026 года его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

4 января Верховный суд Венесуэлы назначил Делс Родригес исполняющей обязанности президента страны, а 5 января она официально вступила в должность. При этом президент США Дональд Трамп назвал себя главной фигурой в управлении Венесуэлой и пригрозил Родригес последствиями в случае принятия ею неправильных решений.

Ранее в США заявили о готовности применить силу для сотрудничества Венесуэлы.