Лукашенко заслушал доклад о состоянии ВС Белоруссии

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович доложил президенту республики Александру Лукашенко о ходе масштабной проверки боеготовности вооруженных сил. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского президента.

Главе республики доложили о промежуточных итогах проверки, о том, как личный состав войск справляется с поставленными задачами, а также как организованы обеспечение и хранение материальных средств.

«Глава государства держит на личном контроле ход масштабной внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил», — говорится в заявлении.

В декабре прошлого года ВС Белоруссии провели торжественную церемонию постановки на боевое дежурство новейшего российского ракетного комплекса «Орешник». В минобороны отметили, что районы его боевого патрулирования уже определены, однако не стали раскрывать подробностей.

Как пишет Reuters со ссылкой на аналитиков, дислокация в районе Кричева позволяет ракете покрывать практически всю Европу. Комплекс способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки, а его скорость достигает 10 Махов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Белоруссии рассказал о милитаризации по периметру страны.