Школьница нашла на пляже метеорит, который старше Земли

В Британии школьница нашла метеорит возрастом 4,5 млрд лет
В Британии девятилетняя девочка нашла на пляже метеорит, который старше Земли, пишет Daily Mail.

Во время прогулки по пляжу в Уэльсе девятилетняя Ариана Черч сделала находку, которая оказалась уникальной с научной точки зрения. Вместе с младшей сестрой, мамой и бабушкой она гуляла у пирса Пенарт, когда заметила необычно тяжелый камень и решила поднять его.

На первый взгляд находка не выглядела чем-то особенным. Однако вес и структура камня показались школьнице странными. Позже выяснилось, что это редкий железный метеорит, возраст которого составляет около 4,5 миллиарда лет — он сформировался еще до появления Земли.

Сначала семья попыталась определить происхождение камня с помощью интернет-поиска и приложений для распознавания изображений, но отнеслась к результатам скептически. Лишь после того, как камень увидел знакомый геолог, стало ясно, что находка действительно необычная. Лабораторный анализ подтвердил: это настоящий метеорит, один из самых древних объектов, к которым может прикоснуться человек.

При исследовании метеорит разрезали, и внутри обнаружились характерные металлические структуры и кристаллы, формировавшиеся миллиарды лет. Ученые объяснили, что подобные объекты — это фрагменты вещества, из которого когда-то формировались планеты Солнечной системы.

История быстро сделала Ариану известной в школе: она рассказала одноклассникам о своей находке и даже подготовила небольшое выступление. Сам метеорит девочка решила оставить у себя — как личное сокровище и источник вдохновения.

Ранее ученые поставили под сомнение теорию происхождения нашей планеты.
 
