Чернигов временно останется без горячей воды

В Чернигове с 30 января временно прекратят подачу горячей воды
Mikhailov Studio/Shutterstock/FOTODOM

В Чернигове с 30 января будет временно прекращена подача горячей воды в дома из-за дефицита тепловой мощности. Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Теплокоммунэнерго».

Там сообщили, что в областном центре нет достаточного ресурса, чтобы одновременно обеспечить горожан горячей водой и отоплением.

«Весь ресурс в этот период будет направлен на поддержание отопления в домах, чтобы сохранить тепло в них», — сообщили в пресс-службе.

Недавно Киевская государственная городская администрация (КГГА) подтвердила отключения горячей воды в городе из-за проблем с теплоснабжением после массированных ударов ВС РФ.

26 января сообщалось, что в микрорайоне Троещина в Киеве на фоне энергетического кризиса были организованы два палаточных городка. В них установлено по шесть палаток с электрогенераторами, в каждой из которых могут согреться, подзарядить технику и отдохнуть до 40 человек одновременно.

Ранее Зеленский назвал число домов в Киеве, оставшихся без отопления.
 
