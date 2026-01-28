Тайский таксист оскорбил российских туристок из-за отказа доплатить 49 рублей

В Таиланде таксист устроил скандал после того, как россиянки отказались платить

Спор из-за 20 бат возник между водителем мототакси и двумя туристками из России в Таиланде. Об этом сообщает Khaosod.

Инцидент произошел ранним утром 25 января на Walking Street в Южной Паттайе после того, как две россиянки заказали мототакси через мобильное приложение, но отказались доплатить 20 бат (49 рублей — прим. ред.) за поездку вдвоем.

Водитель мототакси, 24-летний Аписит, через переводчик объяснил, что цена за двоих — около 62 бат, а сумма в 31 бат указана в приложении для одного пассажира. Сначала девушки согласились, сели на мотоцикл и доехали до отеля, но по прибытии заплатили только 40 бат.

Когда Аписит потребовал остаток, девушка отмахнулась и попыталась уйти, но мужчина разозлился и стал записывать жадных клиенток на видео. В итоге он так и не получил доплату, но в отместку опубликовал видео в соцсетях.

Некоторые тайцы осудили водителя за агрессию и мат, а другие поддержали, указывая, что с российскими туристами часто возникают аналогичные проблемы.

Позже таксист выразил сожаление по поводу того, что потерял самообладание, но объяснил это поведением пассажирок, которые отказались от ранее достигнутой договоренности.

