Тайский таксист оскорбил российских туристок из-за отказа доплатить 49 рублей

В Таиланде таксист устроил скандал после того, как россиянки отказались платить
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спор из-за 20 бат возник между водителем мототакси и двумя туристками из России в Таиланде. Об этом сообщает Khaosod.

Инцидент произошел ранним утром 25 января на Walking Street в Южной Паттайе после того, как две россиянки заказали мототакси через мобильное приложение, но отказались доплатить 20 бат (49 рублей — прим. ред.) за поездку вдвоем.

Водитель мототакси, 24-летний Аписит, через переводчик объяснил, что цена за двоих — около 62 бат, а сумма в 31 бат указана в приложении для одного пассажира. Сначала девушки согласились, сели на мотоцикл и доехали до отеля, но по прибытии заплатили только 40 бат.

Когда Аписит потребовал остаток, девушка отмахнулась и попыталась уйти, но мужчина разозлился и стал записывать жадных клиенток на видео. В итоге он так и не получил доплату, но в отместку опубликовал видео в соцсетях.

Некоторые тайцы осудили водителя за агрессию и мат, а другие поддержали, указывая, что с российскими туристами часто возникают аналогичные проблемы.

Позже таксист выразил сожаление по поводу того, что потерял самообладание, но объяснил это поведением пассажирок, которые отказались от ранее достигнутой договоренности.

Ранее группа тайских трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) напала на туриста за отказ платить.
 
