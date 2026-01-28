Размер шрифта
«Придется начинать все сначала»: Сафонову предрекли место в запасе «ПСЖ»

Thaier Al-Sudani/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» предположил, что российскому голкиперу Матвею Сафонову после восстановления от травмы заново придется прокладывать себе путь в основу французского «Пари Сен-Жермен».

«Думаю, у Матвея будет все опять заново, потому что все-таки главный тренер отдает предпочтение французскому голкиперу, как бы там что ни говорили. Конечно, эта травма была нежелательна для Сафонова тогда. Мы понимаем, это футбол, это жизнь, и от нее никуда не деться. Но Матвею все же придется начинать все сначала», — отметил Деменко.

Сафонов начал текущий сезон на скамейке запасных и долго ждал шанса, пока купленный летом у «Лилля» Люка Шевалье не получил повреждение. После этого Сафонов провел в разных турнирах четыре встречи подряд, причем сохранил место в старте и после восстановления конкурента. Апофеозом стал матч за Межконтинентальный кубок, в котором «ПСЖ» в серии пенальти переиграл бразильский «Фламенго». Основное время закончилось со счетом 1:1, причем бразильцы отыгрались с пенальти, а в серии послематчевых одиннадцатиметровых Сафонов отразил четыре удара подряд и принес своей команде трофей. При этом во время этой серии Сафонов сломал руку и с тех пор не играл, восстановившись только на днях.

Ранее тренер «Зенита» остался доволен дебютом Дивеева после перехода из ЦСКА.
 
