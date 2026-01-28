Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине

Суд изъял имущество семьи экс-замглавы Росавтодора на 220 млн рублей

Суд изъял имущество экс-замглавы Росавтодора Самарьянова на 220 млн рублей
Федеральное дорожное агентство

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества, принадлежавшего бывшему заместителю главы Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Андрею Самарьянову и его родственникам. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Решение суда затронуло активы самого Самарьянова, а также его бывшей супруги, матери, сестры и зятя. В перечень изъятого имущества вошли четыре автомобиля марок BMW, Audi и Mercedes, пять квартир, пять долей в нежилых помещениях и семь машино-мест в Петербурге, участок с жилым домом в Ленинградской области, а также квартира и два машино-места в Москве.

Стоимость изъятого имущества оценивается в 220 млн рублей, отмечает Генпрокуратура.

Иск ведомство подало в ноябре 2025 года. В надзорном ведомстве указали, что бывший чиновник и его близкие приобрели движимое и недвижимое имущество на сумму, существенно превышающую их официальные доходы. В суде отметили, что Самарьянов с 2006 года занимал публично значимые должности, связанные с повышенными коррупционными рисками.

Согласно материалам дела, совокупный доход экс-замглавы Росавтодора и членов его семьи за период с 2009 по 2023 год составил 60,1 млн рублей, тогда как стоимость приобретенного имущества превышала 250 млн рублей, а по текущей рыночной оценке достигала порядка 430 млн рублей.

Прокуроры также установили, что до назначения Самарьянова в 2012 году на руководящую должность в Дирекции транспортного строительства Санкт-Петербурга значительного имущества у него и его близких не было. Его мать владела двумя квартирами в Петербурге, тогда как остальные члены семьи недвижимостью не располагали.

Андрея Самарьянова освободили от должности заместителя руководителя Росавтодора распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина 20 октября 2025 года. Этот пост он занимал с августа 2021 года.

Ранее суд обратил в доход государства имущество бывшего председателя Ростовского облсуда Елены Золотаревой.
 
Теперь вы знаете
Интеллект передается от матери. Правда это или миф, рассказали врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!