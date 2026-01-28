Размер шрифта
В Госдепе рассказали, куда США направят доходы от нефти Венесуэлы

Рубио: США направят доходы от нефти Венесуэлы на заблокированный счет
Jonathan Ernst/Reuters

США направят доходы от продажи нефти Венесуэлы на заблокированный счет и будут контролировать их расход. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Часть вырученных средств пойдет на финансирование процесса аудита, чтобы убедиться, что деньги расходуются именно так, как задумано», — сказал он.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Позднее Трамп заявил, что США намерены снижать цены на нефть за счет использования ресурсов Венесуэлы. По его словам, это также позволит восстановить экономику республики.

Ранее стало известно, как американцы оценивают операцию США в Венесуэле.
 
