В Госдуме связали слова Гройсмана про импорт газа с борьбой за голоса националистов

Депутат Госдумы Казбек Тайсаев заявил, что призыв властей Украины полностью отказаться от импорта газа является голословным заявлением. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У них впереди выборы, они все готовятся к выборам, поэтому говорят то, что хотят слышать националисты, они борются за их голоса. Это, конечно, пустые слова — без наших энергоносителей ни Украина, ни Европа не могут, это все прекрасно понимают. Конечно же, это голословное заявление», — сказал Тайсаев

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киеву следует отказаться от импорта газа из России и перестать «преклонять голову и колено» перед Москвой.

Политик посчитал, что Киеву в будущем удастся выйти из-под влияния мировых цен на газ и начать его добычу на территории.