Путин: взаимодействие России и Турции на подъеме

Взаимодействие России и Турции, в том числе по Сирии и в экономике, переживает подъем, передает РИА «Новости» заявление президента России Владимира Путина.

Об этом он сказал на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита БРИКС.

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«Наши отношения двусторонние находятся на подъеме. Это совершенно очевидно и в области преодоления кризисов, я имею ввиду сирийский кризис, и в сфере экономики. По плану реализуются все наши крупные проекты», — заявил Путин.

Во время беседы лидеры констатировали рост товарооборота и развитие сотрудничества во многих сферах.

«Между Турцией и Россией во всех областях — это касается как военной, так и торговой, культурной и туристической сферы — одним словом во всех сферах наши двусторонние отношения развиваются очень быстро», — добавил Эрдоган.

Также лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) подписали Йоханнесбургскую декларацию по итогам заседания.