Корпорация МСП будет оказывать поддержку малому бизнесу в области спорта

Российские малые предприятия, работающие в области физической культуры и спорта, смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными по линии Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Соответствующее соглашение подписал глава Корпорации МСП Александр Браверман и министр спорта Павел Колобков.

«В рамках реализации основных положений соглашения стороны планируют создание механизмов финансовой поддержки для малых и средних компаний, реализующих проекты в области физической культуры и спорта. Речь идет, в частности, о разработке комплекса мер («коробочного продукта»), в том числе с использованием линейки кредитно-гарантийной поддержки участников Национальной гарантийной системы», — говорится в сообщении.

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Еще одно направление – содействие в участии таких предприятий в закупках крупнейших компаний с госучастием. Минспорта в свою очередь поучаствует в разработке «базы правовых решений для субъектов МСП» — типовых проблемных ситуаций (кейсов), возникающих при реализации бизнес-проектов, и решения этих проблем.

«В рамках взаимодействия стороны также планируют организовать совместную работу по информированию малых и средних компаний в сфере физической культуры и спорта о реализуемых мерах кредитно-гарантийной поддержки бизнеса, возможностях использования сервисов портала бизнес-навигатора МСП (www.smbn.ru)», — указывает корпорация.