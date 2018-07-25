Гордеев: Россия почти выполнила задачу по импортозамещению

Вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что Россия практически выполнила задачу по импортозамещению продовольствия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы практически насытили полки своими достаточно разнообразными продуктами питания. Задача, если возвращаться опять к главной целевой установке национального проекта «импортозамещение», практически выполнена», — сказал Гордеев.

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Он подчеркнул, что теперь необходимо обеспечить совершенно другой качественный подход, который относится не только к продовольствию, но и ко всей цепочке агробизнеса.

Ранее сообщалось, что положительное сальдо внешней торговли России в мае текущего года выросло в 1,8 раза и составило $15,151 млрд.