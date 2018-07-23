Собянин рассказал о росте производства лекарств в Москве на 40%

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние несколько лет объем лекарственных препаратов, производимых в Москве, вырос на 40%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За последние годы процентов на 40 вырос объем продукции. Лекарственные препараты лучше производить у себя в стране, чем закупать за рубежом, и с каждым годом объем отечественных препаратов все больше и больше», — сказал Собянин.

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Он также подчеркнул, что на данный момент в Москве около 70% всех препаратов являются отечественными.

Ранее сообщалось, что депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает обязать аптеки информировать покупателей о наличии дешевых лекарств.