Россия изучает запрос США о «незаконных» поставках нефти в КНДР

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что постпредство проверяет запрос США на запрет поставок КНДР продуктов нефтепереработки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия внимательно изучает запрос США.

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Он также отметил, что Россия проверяет информацию США о «незаконной» передачи нефти в КНДР.

Полянский подчеркнул, что Россия просит США разъяснить, как именно проводился расчет «незаконно» экспортированных в КНДР продуктов нефтепереработки.

Ранее сообщалось, что Москва и Пекин блокировали попытку Вашингтона в комитете СБ ООН добиться прекращения поставок в Пхеньян всех продуктов нефтепереработки.