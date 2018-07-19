Официальный курс евро вырос на 35 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 34,63 коп., до 73,48 руб., курс доллара поднялся на 37,4 коп., до 63,27 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла по сравнению с показателем на четверг на 36,15 коп., составив 67,86 руб.

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Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,1% и составил 2291 пункта.

Индекс РТС просел на 0,2%, до 1143 пункта.

Стоимость нефти с утра снижалась на 0,2%, до $72,77 за баррель по марке Brent.

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