Глобальный долг вырос до 318% общемирового ВВП

Объем глобального долга в период с января по март текущего года вырос на $8 трлн, до $247 трлн, что составляет 318% мирового ВВП. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты Institute of International Finance (IIF).

Отмечается, что в первом квартале прошлого года данный показатель составлял $222,6 трлн.

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Как стало известно, долги корпоративного сектора достигли максимума в Канаде, Франции и Швейцарии. В свою очередь уровень госдолга вырос больше всего в Бразилии, Саудовской Аравии, Нигерии и Аргентине.

В IIF отметили, что кредитные риски продолжают расти. До конца 2019 года развивающимся странам предстоит погасить долги на $2,7 трлн.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что он не исключает появление нового глобального кризиса.