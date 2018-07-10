Минсельхоз выступает за доработку закона о запрете возврата продуктов ритейлерами

Замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев заявил, что Минсельхоз выступает за доработку законопроекта о запрете возврата продукции торговыми сетями производителям. Об этом сообщает RNS.

«Направление скоропортящихся продуктов. Мы считаем, что отдельно в законопроекте должна быть регуляторная механика, связанная с этим направлением. У нас есть конкретный список случаев, когда возврат должен быть возможен», — сказал Лебедев.

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Он также отметил, что необходимо отрегулировать и механизм возврата для оптово-распределительных центров.

В прошлом году президент России Владимир Путин пообещал обратить внимание контрольных органов на законность требования торговых сетей к производителям забирать продовольственные товары по истечении их срока годности.