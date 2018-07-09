Рубль растет на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.

В частности, курс доллара снизился на 11 коп. и составил 62,86 руб.

Курс евро упал на 11 коп., до 73,89 руб.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,66%, до $77,62 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 6,13 коп., до 73,90 руб., курс доллара уменьшился на 13,88 коп., до 63,12 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 10,4 коп., составив 67,97 руб.

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