Эксперт: Россия формирует антиамериканский фронт с Китаем

Руководитель сектора международных экономических организаций Центра экономических исследований РИСИ Вячеслав Холодков заявил, что подписанием постановления о введении дополнительных пошлин на товары американского производства премьер-министр России Дмитрий Медведев вывел Россию на поле торговой войны с США, пишет «Экономика сегодня».

«Сейчас в мировой экономике формируются новые альянсы, которые прежде были немыслимы. Как следствие, возникает возможность создания единого фронта европейских стран и Китая, и эта связка уже действует в рамках ВТО - когда и ЕС, и Китай подали жалобу на США. В условиях такой торговой войны контрмеры России являются незначительными, если рассматривать их обособленно. Но в контексте сходных действий других стран это выглядит иначе, - формируется тот самый единый антиамериканский фронт», — сказал Холодков.

Он также отметил, что подобное решение является обоснованным и своевременным, хотя «на первый взгляд кажется не таким болезненным для американцев».