Узбекистан легализовал криптовалюты

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев легализовал операции с криптовалютами, подписав постановление «О мерах по развитию цифровой экономики в Республике Узбекистан».

В соответствии с текстом постановления, операции с криптовалютами не будут облагаться налогами, а деятельность на рынке криптовалют, блокчейн-технологий и майнинга будет подлежать обязательном лицензированию с 1 октября 2018 года.

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Планируется, что в качестве регулятора в сфере внедрения и развития цифровой экономики выступит Национальное агентство проектного управления.

Ранее сообщалось, что Facebook разрешит рекламу криптовалют.