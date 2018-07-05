«Нафтогаз»: «Газпром» сознательно манипулирует словами
«Нафтогаз Украины» прокомментировал опровержение «Газпромом» информации о возобновлении ареста активов компаний Nord Stream и Nord Stream 2 в Швейцарии. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу украинской компании.
««Газпром» сознательно манипулирует словами и подменяет понятия», — заявили в «Нафтогазе».
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Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что суд возобновил арест акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат «Газпрому».
Впоследствии «Газпром» опроверг информацию об аресте акций Nord Stream и Nord Stream 2.