«Нафтогаз»: «Газпром» сознательно манипулирует словами

«Нафтогаз Украины» прокомментировал опровержение «Газпромом» информации о возобновлении ареста активов компаний Nord Stream и Nord Stream 2 в Швейцарии. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу украинской компании.

««Газпром» сознательно манипулирует словами и подменяет понятия», — заявили в «Нафтогазе».

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Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что суд возобновил арест акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат «Газпрому».

Впоследствии «Газпром» опроверг информацию об аресте акций Nord Stream и Nord Stream 2.