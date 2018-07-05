Песков ответил на вопрос о присутствии Трампа на ВЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президента США Дональда Трампа не ожидают на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Трамп — нет, Трамп не ожидается во Владивостоке», — сказал Песков.

Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке.

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Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Восточный экономический форум.

Она также отметила, что Си Цзиньпин в ходе встречи указал на высокий уровень российско-китайских отношений.

Как стало известно, деловая программа Восточного экономического форума будет разбита на четыре направления.