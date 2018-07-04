«Нафтогаз» заявил о возобновлении ареста акций «Газпрома»

В «Нафтогазе» заявили, что суд возобновил арест акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат «Газпрому». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».

В пресс-службе подчеркнули, что активы «Газпрома» останутся под арестом, до рассмотрения апелляции «Нафтогаза» на решение суда о снятии ареста с этих акций.

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Ранее сообщалось, что суд Швеции отказал «Нафтогазу» в отмене остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом».

Как отмечалось, «Нафтогаз» пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными.