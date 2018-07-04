Песков не исключил обсуждения Трампом и Путиным ситуации на рынке нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на мировом рынке нефти не станет центральной темой во время встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вряд ли этот вопрос будет фигурировать в качестве ведущего на повестке, это можно сказать с уверенностью. Существуют гораздо, скажем так, более актуальные с точки зрения двусторонних отношений темы, которые, конечно, будут наверняка рассматриваться в первую очередь», — сказал Песков.

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Он также не стал исключать, что указанная тема может подниматься во время встречи.

Ранее сообщалось, что Кремль допустил встречу Путина и Трампа тет-а-тет в Хельсинки.