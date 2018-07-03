Туроператор DSBW сообщил о прекращении своей деятельности

Российский туроператор DSBW прекратил свою деятельность с 3 июля. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По словам гендиректора DSBW Карена Гончарова, фингарантии компании хватит на выплату компенсаций всем туристам.

«В сложившихся реалиях мы больше не можем исполнять свои обязательства перед клиентами и перед банком. Последние несколько лет мы честно боролись за сохранение нашего бизнеса. Наша компания стала домом для большинства сотрудников, а клиенты стали нашими друзьями, людьми, с которыми мы вместе сделали наши туры. Сегодня мы все потеряли», — сказал Гончаров.

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Он также добавил, что туроператор имеет фингарантии на 100 млн рублей.

По предварительной информации, у находящихся за границей туристов есть обратные билеты.