Иванов предложил воссоздать в России массовую сеть приема макулатуры

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Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что в России необходимо воссоздать массовую сеть приема макулатуры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что это нужно для того, чтобы прекратить выбрасывание на свалки этого ценного вторсырья.

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Как стало известно, Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ доходов граждан, полученных от реализации бытовой макулатуры.

«Мы сделали по макулатуре только первый шаг… Следующая задача теперь, когда нет налога, создать достаточно массовую сеть приемных пунктов, для того чтобы человеку было достаточно удобно принести, получить какие-то деньги, потому что макулатура, как и мусор вообще — это товар», — сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам свободно собирать валежник для собственных нужд.