Росстат оценил рост ВВП России за первый квартал

ВВП России в первом квартале текущего года вырос на 1,3% в годовом выражении. Об этом сообщается в материалах Росстата.

«Объем ВВП России за I квартал 2018г. составил в текущих ценах 22239,4 млрд. рублей. Индекс его физического объема относительно I квартала 2017г. составил 101,3%, относительно IV квартала 2017г. – 84,3%», — заявили в Росстате.

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Ранее в Минэкономразвития сообщили, что в мае 2018 года ВВП России вырос на 2,1% в годовом выражении, в январе-мае — на 1,8%.

С учетом изменившихся данных, министерство оценило рост ВВП страны за первый квартал года на уровне 1,5%.

Темп роста промышленного производства за первый квартал 2018 года был повышен с 1,9% до 2,8% в годовом выражении.