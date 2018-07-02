Путин продлил запрет на перевозки ряда товаров с Украины через Россию

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности на период проведения... РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым продлил действующий запрет на перевозки ряда товаров с территории Украины через Россию в Казахстан и Киргизию, сообщается на портале публикации правовой информации.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 года № 1 «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию республики Казахстан или Киргизской республики через территорию Российской Федерации» изменение, заменив в пункте 4 слова «до 30 июня 2018 года» словами «до 1 января 2019 года», — говорится в тексте документа.

Действие указа уже продлевалось в январе текущего года.