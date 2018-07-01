Трамп: ЕС в торговле ведет себя не лучше Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что в торговле с Соединенными Штатами Евросоюз ведет себя не лучше Китая. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, ЕС в торговле устраивает США «ужасные вещи».

Он также добавил, что Евросоюз не желает сельскохозяйственной продукции США.

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Однако, Трамп подчеркнул, что он «любит ЕС».

Ранее сообщалось, что Трамп призвал все страны убрать «искусственные» торговые барьеры и пошлины.

По его словам, Вашингтон настаивает на том, чтобы все страны убрали свои «искусственные торговые барьеры и пошлины на товары, которые поступают в их страны».