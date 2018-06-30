В Крыму зафиксировали рост числа украинских туристов

Поток украинских туристов, посещающих Крым, растет, на пограничных пунктах фиксируются многочасовые очереди. Об этом рассказал глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, передает РИА «Новости».

По его словам, полуостров входит в пик летнего сезона.

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«С каждым днем увеличивается количество туристов приезжающих в Крым, в том числе из Украины, на отдых, лечение и оздоровление. Крымские курорты становятся все более востребованы. Сейчас со стороны Украины наблюдаются многочасовые очереди и связаны они с резким увеличением граждан Украины, желающих отдохнуть в Крыму», — сказал Черняк.

Он отметил, что украинские туристы едут, «несмотря на запугивания их властей». По оценке Черняка, в этом году Крым посетят около миллиона отдыхающих с Украины.