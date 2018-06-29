Мнучин о выходе США из ВТО: это fake news

Глава Минфина США Стивен Мнучин отрицает сообщения о том, что президент США Дональд Трамп желает выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), передает агентство Reuters со ссылкой на Fox Business Network

«Это не экстренная новость... это [утверждение] неправильно», — заявил Мнучин.

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Ранее издание Axios со ссылкой на источники в Белом доме сообщило, что Трамп хотел выйти из ВТО, о чем не раз говорил своим советникам. Глава Минфина США Стивен Мнучин охарактеризовал это сообщение как «fake news». Более того, он добавил, что сообщения о желании Трампа покинуть ВТО — это «преувеличение».

«Это преувеличение. Президент был ясен с нами и с другими, он обеспокоен по поводу ВТО, он считает, что есть аспекты, которые несправедливы, он считает, что Китай и другие использовали его в своих интересах, но мы сосредоточены на свободной торговле. Это то, на чем мы сосредоточены — разрушение барьеров», — сказал Мнучин.

Белый дом не ответил на запрос Reuters на момент публикации.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп не раз использовал ненормативную лексику для описания отношений с ВТО во внутренних дискуссиях.