Мантуров рассказал об отечественных газовых турбинах большой мощности

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал, когда могут появиться первые образцы отечественной газовой турбины большой мощности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, первые образцы удаться выпустить через три-пять лет.

По данным агентства, в настоящее время России приходиться закупать газовые турбины большой мощности за рубежом.

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Ранее СМИ сообщили, что первая российская газовая турбина большой мощности сломалась во время испытаний.

Как отмечалось, причиной поломки стал дефект роторной части (вращающаяся часть турбины, включающая лопатки, диски и вал), в частности поврежден диск одной из ступеней.