В России заявили о «контрнаступлении» наличных

Экономист Николаев: наличные в России начали контрнаступление
Pixabay

Наличные в России начали «контрнаступление», заявил «Газете.Ru» экономист, эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина, член генерального совета «Деловой России», генеральный директор петербургской группы компаний «Далпорт», член ФПС партии «Новые люди» Олег Николаев.

Так он прокомментировал статистику ЦБ, согласно которой россияне поставили рекорд по хранению наличных: по итогам прошлого года объем рублевой наличности на руках у населения составил 17,1 трлн рублей.

«В необычное время мы живем. То тут, то там всплывают рудименты прошлого. Вот и наличные деньги, от которых так старательно (и успешно) мы уходили в сторону всяческого финтеха, воспрянули и начали контрнаступление. ЦБ рапортует, что в минувшем году россияне поставили рекорд по хранению наличных: объем рублевой наличности на руках у людей увеличился на 4,6% и достиг 17,1 трлн рублей. Отток ликвидности со счетов составил 1 трлн рублей. Для сравнения, в 2024 году, когда доходы населения росли не в пример живее, наличная масса выросла всего на 0,1%. Одновременно с этим впервые за три года увеличился и объем хранения наличной иностранной валюты – до $92,2 млрд», — отметил Николаев.

По его словам, несмотря на то, что ставки по депозитам все еще позволяют если не заработать, то сохранить деньги от инфляции, банковские счета «худеют». По мнению экономиста, легко догадаться, что «первыми похудели и без того самые стройные вкладчики — те, кто решил отовариться самым необходимым, не дожидаясь обещанных неприятностей».

Николаев подчеркнул, что малый бизнес использует наличные с целью сокращения издержек. В том числе с помощью наличных небольшие предприятия могут закрывать кассовые разрывы, пояснил экономист.

Ранее ЦБ предсказал увеличение оборота наличных до 24 трлн рублей.
 
