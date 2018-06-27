Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 19 по 25 июня составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 1,8%. Об этом говорится в материалах Росстата.

Так, за прошедшую неделю цены на кур выросли на 1,6%, пшено — на 1,1%, сахар-песок — на 0,6%, свинину, колбасы, рыбу мороженую, сыры, рис, гречневую крупу, вермишель и маргарин — на 0,2-0,3%.

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Вместе с тем куриные яйца подешевели на 1%, баранина и стерилизованное молоко — на 0,2%

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,7%: огурцы и помидоры стали дешевле на 8,5% и 8,4% соответственно. В то же время цены на морковь выросли на 5,3%, картофель, лук и яблоки — на 1-2,1%.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что цены на социально значимую продукцию не вырастут после повышения НДС до 20%.