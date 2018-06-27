Минфин ожидает рост зарплат в текущем году более чем на 6%

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Первый вице-премьер правительства, министр финансов Антон Силуанов заявил, что власти оценивают рост реальных заработных плат в текущем году в 6,3%. Об этом сообщает RNS.

«Рост реальных зарплат в текущем году мы оцениваем в размере 6,3% (...) За период с начала года реальные заработные платы выросли на 9%», — сказал Силуанов.

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Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что россияне уже сейчас могут самостоятельно выбирать, на карточку какого из российских банков они хотят получать зарплату.

Как стало известно, первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что компании должны предлагать своим сотрудникам не один, а сразу несколько банков в качестве зарплатного.