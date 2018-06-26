Глава ФНС сообщил о сокращении количества фирм-однодневок

Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным, что ФНС зафиксировало снижение количества фирм-однодневок. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Я бы хотел также сообщить Вам о такой важной цифре, которую мы зафиксировали, — это снижение количества «однодневок». Компании, которые, скажем так, занимались агрессивным налоговым планированием, — в 2016 году совместными усилиями с правоохранительными органами мы стали исключать их из реестра юридических лиц», — сказал Мишустин.

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Он отметил, что ведомство в 2016 году зафиксировало около 1,6 млн подобных компаний в стране. На данный момент их насчитывается около 309 тыс.

Ранее в ФНС рассказали о самом большом налоге на имущество физлиц в России за 2017 год.