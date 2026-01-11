Размер шрифта
Житель Кургана попытался посмотреть видео и остался должен банку 200 тысяч рублей

В Кургане мужчина лишился 200 тысяч рублей после попытки посмотреть видео
Suriyawut Suriya/Shutterstock/FOTODOM

Попытка посмотреть данные из сообщения закончилась для жителя Кургана долгом перед банком и обращением в полицию. Об этом сообщает управление ведомства по региону.

Как рассказал 51-летний мужчина, неизвестный отправил ему сообщение в мессенджере. В тексте была ссылка на видео, сам автор предлагал перейти и посмотреть его, так как на кадрах присутствовал пострадавший.

Когда курганец перешел по ссылке, система предложила ему установить приложение, на что он согласился. Видео он на устройстве не нашел, поэтому удалил приложение.

Спустя чуть менее месяца мужчине пришло сообщение, в котором банк уведомлял о задолженности.

«Будучи уверенным, что никаких кредитов не оформлял, гражданин связался с кредитной организации. Сотрудники банка рекомендовали обратиться в полицию», – сообщается в публикации.

Как выяснили сотрудники МВД, приложение было вредоносным. С его помощью аферисты оформили кредит и вывели деньги на свои счета. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в МВД предупредили о фейковых сайтах с билетами на шоу.

