«Газпром» зафиксировал новый рекорд суточных поставок газа в Китай

Газпром обновил исторический рекорд суточных поставок газа в КНР по Силе Сибири
Пресс-служба МЧС РФ/РИА «Новости»

«Газпром» зафиксировал 10 января новый рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

«Газпром» обновил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», — говорится в сообщении.

Поставки российского газа в КНР идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа, заключенного между «Газпромом» и китайской энергетической компанией CNPC.

До этого исторический суточный рекорд поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» был отмечен в начале декабря 2025 года. Тогда в «Газпроме» сообщили, что десятый по счету рекорд с момента выхода поставок по газопроводу на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года.

Позднее зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил, что подготовка к подписанию коммерческих соглашений по поставкам российского газа по «Силе Сибири - 2» в Китай находится уже на финальной стадии. По его словам, в настоящий момент уже спроектирован участок газопровода по территории Монголии, кроме того, российские компании с партнерами находятся на финальной стадии «по выходу на коммерческие договоренности по поставкам газа».

Ранее в России оценили уровень запасов газа.

