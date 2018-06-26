Счетная палата уличила НПФ в инвестировании пенсионных накоплений умерших россиян

Счетная палата выявила несвоевременную передача НПФ новым страховщикам пенсионных накоплений и инвестирование фондами пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как стало известно, Счетная палата в ходе проверки четырех НПФ и ПФР выявила 90 нарушений законодательства.

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«Установлена несвоевременная передача НПФ новым страховщикам пенсионных накоплений, что приводило к нарушению прав граждан на инвестирование пенсионных накоплений у нового страховщика и к потере ими дохода. НПФ инвестировали пенсионные накопления умерших застрахованных лиц, а доход от инвестирования зачисляли в резерв по обязательному пенсионному страхованию», — заявили в ведомстве.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин не исключил, что средства из негосударственных пенсионных фондов (НПФ) можно будет разрешить направлять на венчурные инвестиции.