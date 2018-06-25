Топилин назвал средний размер пенсии в 2019 году‍

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в интервью газете «Известия» рассказал об увеличении среднего размера пенсии в 2019 году.

По его словам, в следующем году средний размер пенсии увеличится до 15,4 тыс. рублей. При этом прибавка для неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. рублей в месяц.

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Он также отметил, что к концу 2018 года средний размер пенсии будет равняться 14,4 тыс. рублей.

Топилин подчеркнул, что без повышения пенсионного возраста не будет возможностей и ресурсов для прибавок к пенсиям.

Ранее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост пенсий в 2019 году составит около 7%.