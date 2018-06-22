Airbus не исключил сокращения бизнеса в Британии из-за Brexit

Авиастроительный холдинг Airbus может сократить бизнес в Великобритании, если Лондон не подпишет новые договоренности с ЕС после Brexit. Об этом сообщается на сайте компании.

Как стало известно, Airbus обеспокоен тем, что до выхода Британии из ЕС осталось менее года, а каких-либо конкретных договоренностей в сфере бизнеса у сторон до сих пор нет.

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Уточняется, что если Британия выйдет из состава ЕС без какой-либо сделки, то это может привести к серьезным нарушениям и остановке производства в Великобритании.

«При таком сценарии Airbus будет вынужден пересмотреть свои инвестиции в Соединенном Королевстве и долгосрочные планы по ведению бизнеса в стране», — заявили в Airbus.

Ранее в Британии рассказали о статусе граждан ЕС после Brexit.