Министр Саудовской Аравии рассказал о приросте добычи нефти в рамках ОПЕК+

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что добычу нефти будут наращивать лишь те страны из ОПЕК+, кто способен это сейчас сделать. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Рекомендация министерского мониторингового комитета в 1 млн баррелей в сутки — номинальная. Номинальная — означает, что это тот объем, на который нужно увеличить добычу всем странам. В действительности же увеличение добычи будет осуществляться теми странами, которые способны добывать в настоящий момент», — сказал аль-Фалих.

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Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, что реальный рост добычи нефти странами ОПЕК составит около 600 тыс. баррелей в день.

Отмечается, что среди стран ОПЕК Венесуэла скорее всего не сможет увеличить объемы производства, поскольку ее отрасль страдает из-за экономического кризиса.