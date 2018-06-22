МВФ приветствует решение ЕС по долгу Греции

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард во время лекции в Берлине, 10 апреля 2017 года Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Международный валютный фонд приветствует решение ЕС по долгу Греции и намерен оценить эффективность принятых мер, передает РИА «Новости» заявление директора-распорядителя фонда Кристин Лагард.

«Дополнительные меры по сокращению долга, о которых было объявлено сегодня, снизят риски рефинансирования Греции в среднесрочной перспективе и улучшат среднесрочные перспективы долга — и то, и другое мы приветствуем», — сообщила Лагард.

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Она также дала понять, что фонд не планирует продолжать собственную программу кредитования Греции.

Ранее министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) достигли соглашения об условиях выхода Греции из программы финансовой помощи, среди них снижение долговой нагрузки на Грецию.