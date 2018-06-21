Глава Минэнерго Александр Новак встретился с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом в Вене, сообщается в официальном твиттер-аккаунте министерства.

Также была проведена встреча с министром нефти Ирана Бижаном Зангане.

В Вене пройдет встреча государств ОПЕК+. В пятницу, 22 июня, члены организации обсудят с государствами, не входящими в картель, повышение объемов добычи нефти.

Ранее в Минэнерго выразили уверенность в том, что на встрече в Вене страны ОПЕК+ достигнут соглашения по увеличению объемов добычи. Также ранее сообщалось, что Иран не примет участия во встрече.