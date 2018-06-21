Госдума рассмотрит законопроект о пенсионной реформе в июле

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал «Газете.Ru», что законопроект о пенсионной реформе, предполагающий повышение пенсионного возраста, может быть рассмотрен в первом чтении в июле.

«У нас комитет (заседание комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов) будет не раньше 18 июля. Учитывая, что это законопроект бюджетообразующий, это раз, и правительственный, является приоритетным, я не исключаю, что Госдума будет рассматривать его в июле в первом чтении», — сказал Нилов.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что закон о повышении пенсионного возрасте надо принимать осенью и запускать реформу с 2019 года.