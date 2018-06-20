Минфин ожидает инфляцию в России около 3% к концу года

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин ожидает инфляцию в текущем году около 3%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В этом году мы ожидаем инфляцию около 3%, в следующем году инфляция составит около 4-4,5%. Учитывая, что мы с вами индексируем пенсии по инфляции предыдущего года, то, соответственно, рост индексации будет более чем в два раза по сравнению с ожидаемой пенсией текущего года», — сказал Силуанов.

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Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ оценивает текущую инфляцию в 2,5% годовых.

Она также отметила, что на инфляцию влияют инфляционные ожидания, а на них — структура инфляции.